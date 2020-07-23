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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом написал глава российского региона на странице во "ВКонтакте", прикрепив фотографию президентского указа. Также, по словам Кадырова, Путин перевел его из подведомственности МВД в Росгвардию.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Самое важное в России на 23 июля. ФСБ задержала террористов, Кадыров стал генералом Росгвардии, кто первым получит вакцину от коронавируса

URA.Ruвчера в 13:20
РБК

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

РБКвчера в 10:38
Lenta.ru

Генерал ФСБ объяснил присвоение Кадырову нового звания

Lenta.ruвчера в 11:27
ТАСС

Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора

ТАССвчера в 09:54
Ёлдаш

Рамзану Кадырову присвоено новое звание

Ёлдашвчера в 09:45
РИА Новости

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

РИА Новостивчера в 09:43
Эхо Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении воинского звания генерал-майора

Эхо Москвывчера в 11:19

Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств

Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.
Online47.ru20:20

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ21 июля в 03:25
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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«Съели кости и выпили кровь»: На Украине рассказали шокирующую историю об «издевательствах над трупом» наёмника

«Установить, из какого оружия был убит военный медик (именно так оккупанты называют иностранного наемника — РВ), по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», — сообщили в штабе.
Rusvesna.suвчера в 16:48
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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