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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом написал глава российского региона на странице во "ВКонтакте", прикрепив фотографию президентского указа. Также, по словам Кадырова, Путин перевел его из подведомственности МВД в Росгвардию.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Самое важное в России на 23 июля. ФСБ задержала террористов, Кадыров стал генералом Росгвардии, кто первым получит вакцину от коронавируса

URA.Ruвчера в 13:20
РБК

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

РБКвчера в 10:38
Эхо Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении воинского звания генерал-майора

Эхо Москвывчера в 11:19
ТАСС

Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора

ТАССвчера в 09:54
Ёлдаш

Рамзану Кадырову присвоено новое звание

Ёлдашвчера в 09:45
РИА Новости

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

РИА Новостивчера в 09:43
Lenta.ru

Генерал ФСБ объяснил присвоение Кадырову нового звания

Lenta.ruвчера в 11:27

На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19

Опасность в желудке Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции.
На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19
Известия17:01

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Согласно мнению министра Михаила Мурашко, самыми первыми вакцинацию от коронавирусной инфекции пройдут медицинские работники, другие специалисты данной области или привлеченные к работе такого типа, а также те, кто наиболее часто контактирует с инфицированными коронавирусом.
ToDay News Ufaвчера в 13:15
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Жители Гонконга смогут получить британское подданство с 2021 года

Все жители Гонконга, желающие эмигрировать из КНР, смогут участвовать в программе получения разрешения на работу в Великобритании, а позже и подданства королевства с января 2021 года, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление британского МИД.
Газета.Ru22 июля в 13:06

В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе

В экспозиции Музея космонавтики, подведомственном Департаменту культуры города Москвы, открылся стенд, посвящённый новейшим исследованиям в космосе.
Информационный центр Правительства Москвы22 июля в 09:15

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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