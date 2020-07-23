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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом написал глава российского региона на странице во "ВКонтакте", прикрепив фотографию президентского указа. Также, по словам Кадырова, Путин перевел его из подведомственности МВД в Росгвардию.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Самое важное в России на 23 июля. ФСБ задержала террористов, Кадыров стал генералом Росгвардии, кто первым получит вакцину от коронавируса

URA.Ruвчера в 13:20
ТАСС

Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора

ТАССвчера в 09:54
Lenta.ru

Генерал ФСБ объяснил присвоение Кадырову нового звания

Lenta.ruвчера в 11:27
РБК

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

РБКвчера в 10:38
Ёлдаш

Рамзану Кадырову присвоено новое звание

Ёлдашвчера в 09:45
РИА Новости

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

РИА Новостивчера в 09:43
Эхо Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении воинского звания генерал-майора

Эхо Москвывчера в 11:19
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Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM17:04
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах 2020 года

Издание отмечает, что 23 июля в повестке заседания Центризбиркома стоит пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года».
Коммерсантъ18:12
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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