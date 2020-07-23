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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом написал глава российского региона на странице во "ВКонтакте", прикрепив фотографию президентского указа. Также, по словам Кадырова, Путин перевел его из подведомственности МВД в Росгвардию.В источнике
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Чеченская Республика Сегодня

Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора

Чеченская Республика Сегоднявчера в 09:10
РБК

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

РБКвчера в 10:38
ТАСС

Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора

ТАССвчера в 09:54
РИА Новости

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

РИА Новостивчера в 09:43
Телекомпания Грозный

Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-майора

Телекомпания Грозныйвчера в 09:16
ИА Грозный-Информ

Президент России присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора

ИА Грозный-Информвчера в 09:10
Газета.Ru

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Газета.Ruвчера в 16:13
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Неонатолог рассказал о повторном заражении детей коронавирусом

Неонатолог рассказал, что 5 мая в Петербурге заработало отделение по лечению маленьких пациентов с коронавирусом, куда переводили самых «тяжелых» детей, у которых были диагностированы опухоли, лейкозы и другие осложнения на фоне заболевания.
Петербургский дневниквчера в 11:54
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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Открыт самый яркий в рентгеновском диапазоне далекий квазар

В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день.
AstroNews.ru21 июля в 05:56
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ruвчера в 16:47
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новостивчера в 18:11
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