Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом написал глава российского региона на странице во "ВКонтакте", прикрепив фотографию президентского указа. Также, по словам Кадырова, Путин перевел его из подведомственности МВД в Росгвардию.В источнике
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Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора
Чеченская Республика Сегоднявчера в 09:10
Президент России присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора
ИА Грозный-Информвчера в 09:10