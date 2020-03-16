Российский лидер Владимир Путин наградил за заслуги при строительстве Крымского моста предпринимателя Аркадия Ротенберга, глава государства присвоил ему звание Героя Труда России. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Футбол УЕФА не имеет права определять чемпионов лиг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет права определять чемпионов лиг, если турниры не будут доиграны из-за коронавируса, сообщает A Bola.

Здоровье В Коми появится единый источник официальной информации о коронавирусе Фото Виктора Бобыря из архива БНК С докладом по ситуации с коронавирусом в республике выступила главный государственный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова, сообщает пресс-служба главы региона.

Общество Россия ограничивает въезд иностранных граждан Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Гаджеты Windows 10 установлена на 1 млрд компьютеров Американская корпорация Microsoft объявила, что достигла изначально заявленных целей в отношении своей операционной системы Windows 10, которая теперь установлена на более чем 1 млрд компьютеров по всему миру.

Общество В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.

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Футбол Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.