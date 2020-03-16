Российский лидер Владимир Путин наградил за заслуги при строительстве Крымского моста предпринимателя Аркадия Ротенберга, глава государства присвоил ему звание Героя Труда России. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

Экономика Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Школы Калужской области закрыты на досрочные каникулы С целью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, в Калужской области вводятся для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования двухнедельные каникулы, начиная с 17 марта 2020 года, — сообщает министерство образования и науки Калужской области.

Политика Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.

Общество Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса Изменения затронут только досрочной сдачи экзамена Из-за коронавируса российским школьникам на более поздний срок перенесут сдачу Единого государственного экзамена, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Политика Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.

Общество Финляндия вводит чрезвычайное положение "Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

Гаджеты Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Общество Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Музыка Экс-солистка «Ленинграда» ушла из шоу на украинском ТВ из-за Крыма "Хорошо же, как в Крыму !": Сергей Шнуров сравнил полуостров с Альпами >> По информации украинских СМИ, Старшова даже не дождалась вокальных соревнований, а просто покинула проект "Голос страны" из-за скандала вокруг поездки в Крым.

Гаджеты Xiaomi прекращает продажи смартфонов Mi Note 10 Pro В ближайшее время китайская компания Xiaomi планирует избавиться от всех телефонов дороже 285 долларов без поддержки сетей пятого поколения (5G), сообщил вице-президент и генеральный директор Xiaomi Group China Лу Вейбинг (Lu Weibing).