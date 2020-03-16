Общество
RT на русскомПутин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Российский лидер Владимир Путин наградил за заслуги при строительстве Крымского моста предпринимателя Аркадия Ротенберга, глава государства присвоил ему звание Героя Труда России. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.
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Экономика
Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет 19 марта
Capcom назвал дату выхода демо Resident Evil 3 Remake.
Хоккей
Лидер «Салавата Юлаева» призвал прервать сезон КХЛ
Финансы
Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Гаджеты
Отечественный производитель планирует захватить 10% рынка телевизоров в России
10 моделей оснащены всему функциями современных умных телевизоров.
Политика
МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса
МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Общество
Школы Калужской области закрыты на досрочные каникулы
С целью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, в Калужской области вводятся для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования двухнедельные каникулы, начиная с 17 марта 2020 года, — сообщает министерство образования и науки Калужской области.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Политика
Правительство собирается запретить въезд иностранцам в Россию
Правительство сообщило, что подготовлен проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о закрытии границы
Накануне Россия закрыла сухопутную границу с Норвегией и Польшей. Сегодня правительство приняло решение закрыть еще и границу с Белоруссией.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Изменения затронут только досрочной сдачи экзамена Из-за коронавируса российским школьникам на более поздний срок перенесут сдачу Единого государственного экзамена, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Политика
Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
Общество
Финляндия вводит чрезвычайное положение
"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Гаджеты
Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Общество
Все три случая коронавируса в Самарской области выявили в Тольятти
Как ранее писал sgpress.ru, в Самарской области зарегистрировали три случая коронавирусной инфекции.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Общество
Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Экс-солистка «Ленинграда» ушла из шоу на украинском ТВ из-за Крыма
"Хорошо же, как в Крыму !": Сергей Шнуров сравнил полуостров с Альпами >> По информации украинских СМИ, Старшова даже не дождалась вокальных соревнований, а просто покинула проект "Голос страны" из-за скандала вокруг поездки в Крым.
Гаджеты
Xiaomi прекращает продажи смартфонов Mi Note 10 Pro
В ближайшее время китайская компания Xiaomi планирует избавиться от всех телефонов дороже 285 долларов без поддержки сетей пятого поколения (5G), сообщил вице-президент и генеральный директор Xiaomi Group China Лу Вейбинг (Lu Weibing).
Общество
Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов
В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Общество
Мишустин предложил меры по борьбе с коронавирусом в РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил о мерах по борьбе с распространением китайского коронавируса в стране.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.
Авто
В России продажи Geely Coolray стартуют 26 марта
Российская премьера нового кроссовера Geely Coolray состоится в рамках онлайн-презентации 26 марта.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Происшествия