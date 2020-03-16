Общество

Газета.RuГазета.RuПутин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Российский лидер Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста".
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский предприниматель, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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