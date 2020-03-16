Общество
Газета.RuПутин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост
Российский лидер Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста".
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Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
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Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире
Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
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Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
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О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
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Общество
Каникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта
Весенние каникулы в сахалинских школах начнутся во всех школах области одновременно.
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В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы
По данным портала G1, до побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы, которых удерживают в колонии до сих пор.
Общество
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Глава кабмина поручил к 18 марта подготовить план первоочередных действий, среди которых: Мишустин отметил, что борьба с пандемией — задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе ответственного бизнеса.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.