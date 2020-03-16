Российский лидер Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста".

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