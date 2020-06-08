Политика

REGNUMREGNUMПутин присвоил Захаровой ранг посла

Москва, 8 июня 2020, 13:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

ФАН06:56

Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ

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Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

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Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

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Мария Захарова — о получении статуса посла: Настроение рабочее, мы три месяца в состоянии полной мобилизации

Комсомольская правда09:01

Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг России

REGNUM16:36

Захаровой присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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