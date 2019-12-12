Политика

ТАССТАССПутин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
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