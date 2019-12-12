Политика
ТАССПутин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Швеции на старте Еврохоккейтура
Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали три человека
В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар, пострадали три человека.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Энергетика
Нефть подешевела после данных о запасах в США
Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей, до 12,800 млн баррелей в день.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Экономика
Сбербанк выдал группе «Дело» кредит на покупку «Трансконтейнера»
Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер».
Происшествия
Солдат – срочник погиб на станции Иркутск-Сортировочный
На станции Иркутск-Сортировочный накануне вечером, 11 декабря произошло ЧП: добровольно ушел из жизни 20-летний солдат, побывавший срочную службу.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Экономика
Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру
К сожалению, наш регион премьер-министр Дмитрий Медведев оценил минимальным размером поощрения.
Футбол
Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
Кино
Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена
Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе
Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали появившиеся сегодня в СМИ сообщения о том, что актриса навсегда останется парализованной.
Киберспорт
Разработчики Darksiders: Genesis сделают игру по League of Legends
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его полного освобождения.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Политика
Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Происшествия
Во Владивостоке на пожаре погибли два человека
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
Шоу-бизнес