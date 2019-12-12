Политика

ТАССТАССПутин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
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Следователи по делам «Седьмой студии» и Тесака стали генералами

РБК10:27

Следователь по делу Серебренникова стал генералом

РИА Новости08:12

Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

RT на русском09:01

Путин дал следователю по делу Серебренникова звание генерала

Московский Комсомолец08:43

Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

Взгляд.ру08:13

Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

ТАСС09:35

Главный следователь Ямала получил повышение

URA.Ru09:05
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений.
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Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
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По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали три человека

В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар, пострадали три человека.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
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Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
BFM.ru 10:59
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Нефть подешевела после данных о запасах в США

Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей, до 12,800 млн баррелей в день.
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Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском вчера в 15:03
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
РБК 20:09
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Экономика

Сбербанк выдал группе «Дело» кредит на покупку «Трансконтейнера»

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер».
РБК 12:56
Происшествия

Солдат – срочник погиб на станции Иркутск-Сортировочный

На станции Иркутск-Сортировочный накануне вечером, 11 декабря произошло ЧП: добровольно ушел из жизни 20-летний солдат, побывавший срочную службу.
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Общество

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В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Экономика

Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру

К сожалению, наш регион премьер-министр Дмитрий Медведев оценил минимальным размером поощрения.
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Футбол

Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
Газета.Ru 18:15
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Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена

Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».
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Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали появившиеся сегодня в СМИ сообщения о том, что актриса навсегда останется парализованной.
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Разработчики Darksiders: Genesis сделают игру по League of Legends

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Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
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Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его полного освобождения.
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Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
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В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
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Во Владивостоке на пожаре погибли два человека

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Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
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Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
РИА Новости 15:11
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Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

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