Политика

ТАССТАССПутин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
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Взгляд.ру08:13

Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
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