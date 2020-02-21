Политика

РБКРБКПутин присвоил генеральские звания 60 силовикам

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Новосибирск, 21 февраля 2020, 15:17 — REGNUM Начальнику главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктору Орлову указом
 президента РФ присвоено очередное специальное звание — генерал-лейтенант внутренней службы., сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM07:17

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Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК

ТАСС01:54

Владимир Путин добавил звёзд Роману Плугину

Фонтанка.Ру01:15

Путин присвоил генеральские звания 60 силовикам

РБК03:10

Путин присвоил генеральские звания пятерым замдиректора ФССП

Газета.Ru01:51

Начальнику новосибирского ГУ МЧС РФ присвоено звание генерал-лейтенанта

REGNUM07:17

Президент Владимир Путин присвоил генеральские звания пяти сотрудникам Федеральной службы судебных приставов

Эхо Москвы01:31

Путин присвоил генеральские звания пятерым заместителям директора ФССП

РЕН ТВ01:28
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости вчера в 04:42
Общество

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
RT на русском 07:22
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском 02:59
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую для Минска цену на российский газ

Александр Лукашенко заявил, что при сегодняшних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой ценой на российский газ для Минска будет $90 за тысячу кубометров.
Профиль 06:41
Общество

Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы

Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
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Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Политика

Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»

Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Известия 01:48
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Политика

«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров

REGNUM вчера в 05:22
Фигурное катание

Стартовала короткая программа мужчин в финале Кубка России

Нева Спорт 09:00
Футбол

В Харькове избили гражданина Португалии

Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:48
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Гаджеты

В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20

Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
Дни24 11:24
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Происшествия

В Петербурге по дороге в суд сбежал мужчина, чью мать нашли в бочке

Петербуржец, которого подозревают в убийстве своей матери, чьё тело было случайно найдено в бочке на бетонном заводе в Ленобласти, сбежал по дороге в суд.
REGNUM 19 февраля в 10:31
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Наука

Западная диета нарушает функции мозга

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
ToDay News Ufa 19 февраля в 18:29
Политика

Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
RT на русском 09:21
Автоспорт

Бинотто: Ferrari медленнее Red Bull и Mercedes

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Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
Технологии

Google выпустила новую версию Android

Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.
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Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится

Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.
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Общество

Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru вчера в 08:03
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Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

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Мойес: «К полноценным занятиям Ярмоленко ещё не готов»

Недавно стало известно, что Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист "Вест Хэма".
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Происшествия

Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
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Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris для России

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Ритейлер «Лента» получил временную регистрацию на Кипре

Департамент регистрации и ликвидации компаний Кипра выдал "Ленте" свидетельство о временной регистрации, говорится в сообщении ритейлера.
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Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
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