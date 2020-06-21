Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
Читать в источнике
Комментировать217

Подробнее о событии

Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

РБК04:57

Денису Проценко и еще четырем врачам присвоили звание Героя труда

ТАСС03:56

Путин присвоил звание Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке Проценко

Известия03:18

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Вести.Ru03:39

Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда

РИА Новости03:26

Проценко и еще четыре врача стали Героями Труда за заслуги в борьбе с COVID-19

Интерфакс03:45

За борьбу с коронавирусом пяти российским врачам присвоено звание Героя Труда

ТК Звезда03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Политика

Путин назвал неприличным выставление напоказ благосостояния чиновников

Президент РФ Владимир Путин назвал неприличным выставление напоказ благосостояния российских чиновников.
NewInform 06:22
598
Политика

Путин рассказал о точках опоры политической системы России

Политическая система не должна опираться только на главу государства, заявил Путин.
Известия 06:38
1
Футбол

«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»

Российская газета вчера в 17:09
64
Армия и оружие

Защитники Донбасса уничтожили украинскую огневую точку под Донецком

В ведомстве добавили, что в результате ответного огня погиб один украинский силовик, двое получили ранения, а огневые средства противника были уничтожены.
ФАН вчера в 10:02
1
Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
82
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
8
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,6K
Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
24
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 04:15
847
Армия и оружие

Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
369
Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
476
Происшествия

Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы

News.ru вчера в 05:40
582
Футбол

«Рубин» выкупил Абильдгора у «Ольборга»

«Рубин» выкупил у «Ольборга» права на полузащитника Оливера Абильдгора. Об этом сообщает пресс-служба датского клуба.
Sport24.ru 06:27
Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
217
Автоспорт

Дзанарди остается в тяжелом, но стабильном состоянии

Sports.ru вчера в 04:47
4
Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
32
Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

В Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:46
440
Происшествия

В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

Подозреваемый в убийстве иностранного 17-летнего студента в Волгограде задержан в Смоленске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 06:29
423
Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
973
Гаджеты

Среднебюджетный OnePlus Z выйдет с 30-ваттной зарядкой

Скорее всего, речь идет о среднебюджетном смартфоне OnePlus Z, известном также как OnePlus Nord.
Anonsens вчера в 04:22
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
412
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
141
Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
143
Общество

В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
42
Происшествия

В Калининградской области в детском доме произошел пожар

Пожар произошел в Центре помощи детям «Наш дом» в городе Зеленоградске Калининградской области 21 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
ИА Красная Весна вчера в 22:20
2
Здоровье

153 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки

На 21 июня в Ростовской области у 8534 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболевших — 203,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:55
1,2K
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
984
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
105
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
1,5K
Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 19 июня в 02:18
301
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное