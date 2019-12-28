Политика

ТАССТАССПутин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.
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Путин ввел в ФССП 20 должностей

Московский Комсомолец13:30

Путин утвердил 20 генеральских должностей в штате службы судебных приставов

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Путин присвоил генеральское звание главному судебному приставу России

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РБК11:42

Путин присвоил главе ФССП звание генерал-полковника

РИА Новости13:12

Путин ввёл генеральские должности для судебных приставов

News.ru12:05

Служба в ФССП из гражданской стала государственной

РЕН ТВ07:59
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Убыток «Челси» по итогам прошлого сезона составил $128 млн

Убыток английского футбольного клуба "Челси" по итогам сезона-2018/19 составил $128 млн.
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В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
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Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой по шее Пажо

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за свои действия в матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). Напомним, в конце третьего периода на льду завязалась массовая потасовка.
Sports.ru 07:17
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
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Авто

В Турции построили первый собственный автомобиль

В Турции представили прототипы первых автомобилей новой национальной марки TOGG.
110km.ru 30.12.19 в 01:53
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия вчера в 14:48
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa вчера в 02:05
Игры

Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
Ferra 14:12
Политика

Протестующие прекратили акцию у посольства США в Багдаде

Газета.Ru 10:53
Кино

Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена

Неоднозначной была и реакция на результаты кастинга: в роли беловолосого ведьмака Геральта из Ривии Netflix видел Генри Кавилла.
Чемпионат 28.12.19 в 19:02
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН 11:35
Общество

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
РИА Новости 19:41
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ 30.12.19 в 19:43
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
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Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Общество

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

РИА Новости 12:32
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
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Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 30.12.19 в 07:44
Политика

Allseas не планирует возвращаться на «Северный поток-2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять свое участие в прокладке труб в рамках российского проекта "Северный поток-2".
Центр энергетической экспертизы 30.12.19 в 16:49
Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости 05:04
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Piter.tv вчера в 02:08
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Фигурное катание

Алина Загитова во время автограф-сессии оттолкнула фанатку

Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
Хорошие новости 06:37
Авто

В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz обещает показать вскоре нового представителя своего S-Class.
Car.ru 30.12.19 в 13:26
Хоккей

Молодежная сборная России сокрушила немцев и вышла в плей-офф ЧМ

Встреча, прошедшая во вторник в городе Острава на «Остравар-Арене», завершилась со счетом 6:1 в пользу дружины Валерия Брагина.
ProstoProSport вчера в 11:24
Политика

Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
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Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
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Кот разрушил фигуру из конструктора с 2 тыс. деталей

Кот разрушил фигуру из 2432 деталей конструктора, о чем его хозяин написал в Facebook.
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