Политика

РБКРБКПутин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости03:18

Путин присвоил генеральские звания пятерым заместителям директора ФССП

РЕН ТВ01:28

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК03:57

Официальному представителю МВД Ирине Волк присвоено звание генерал-майора

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Владимир Путин добавил звёзд Роману Плугину

Фонтанка.Ру01:15

Ирина Волк получила звание генерал-майора

Газета.Ru04:16

Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК

ТАСС01:54
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Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Армия и оружие

Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией

Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Piter.tv вчера в 11:59
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода

Lenta.ru 04:39
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
VSE42.RU вчера в 21:40
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Газета.Ru 05:03
Общество

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Транспорт

С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

Российская газета 02:50
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые кардинально сменила образ

Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Uznayvse.ru вчера в 02:49
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Общество

Автограф Путина продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей

ТК Звезда 05:02
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 19 февраля в 11:11
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Армия и оружие

Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали «Сатаной»

Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана".
Российская газета 03:13
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Общество

В России социальные пенсии вырастут на 6,1%

Индексация пенсий наступит с 1 апреля 2020 года. Ранее сообщалось об идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
RuNews24.ru 19 февраля в 10:01
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
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