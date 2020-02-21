Политика
РБКПутин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора
Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Армия и оружие
Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией
Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Общество
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Транспорт
С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Армия и оружие
Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали «Сатаной»
Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана".
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Общество
В России социальные пенсии вырастут на 6,1%
Индексация пенсий наступит с 1 апреля 2020 года. Ранее сообщалось об идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.