Политика

РБКРБКПутин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости03:18

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