Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции

Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
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Путин присвоил представителю СК Светлане Петренко звание генерал-майора

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Путин присвоил звания генералов 22 офицерам МВД и Росгвардии

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