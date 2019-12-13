Политика

РБКРБКПутин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин присвоил Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы

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Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

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Нового главу Иркутской области сделали генерал-полковником

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Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы

РИА Новостивчера в 23:53

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

ТАССвчера в 23:37
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Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
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Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
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«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
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В 2017 году Samsung объявила о намерении в течение трёх лет вложить $7 млрд в свой завод в Сиане, который используется для производства памяти NAND.
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Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
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Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
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В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
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Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
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Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
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Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
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Пенсионный возраст в Беларуси поднимут с 1 января 2020 года

С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин составит 62,5 года, для женщин - 57,5. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.
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Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шестерых жертв извержения вулкана

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии найдены тела шестерых человек, погибших при извержении вулкана 9 декабря, сообщает новозеландская полиция на своей странице в Twitter.
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В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
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Найдены структуры веществ для борьбы с астмой

Эксперты провели ряд экспериментов, в ходе которых определили вещества, способные помочь в борьбе с астмой.
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Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

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Госдума вернула курилки в аэропорты

Госдума одобрила возврат курилок в аэропорты. Документ принят в третьем, окончательном чтении.
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Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
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Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
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Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве бойца спецназа

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В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
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