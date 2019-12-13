Общество Замминистра социальных отношений Челябинской области уходит в отставку Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности первого заместителя министра социальных отношений региона Татьяну Ильину.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Здоровье Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.

Происшествия В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.

Футбол Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".

Происшествия В Новой Зеландии нашли тела шестерых жертв извержения вулкана На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии найдены тела шестерых человек, погибших при извержении вулкана 9 декабря, сообщает новозеландская полиция на своей странице в Twitter.