Политика

RT на русскомRT на русскомПутин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

Российский президент Владимир Путин присвоил Игорю Кобзеву, который был назначен врио губернатора Иркутской области, звание генерал-полковника внутренней службы. Указ главы государства размещён на интернет-портале правовой информации.
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Путин присвоил Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы

Твой Иркутск03:20

Нового главу Иркутской области сделали генерал-полковником

Московский Комсомолец00:10

Врио губернатора Иркутской области теперь настоящий генерал-полковник

Байкал2401:02

Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

РБК00:33

Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

Коммерсантъ02:00

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы

РИА Новостивчера в 23:53

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

ТАССвчера в 23:37
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Как стало известно "Вечерке", этим утром вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
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Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
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Дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили

Как рассказали представители нескольких компаний агентству «Автостат», в конце года приобретать автомобиль намного выгоднее, так как большинство стремятся к выполнению годового плана по продажам, и именно в этот период предлагаются скидки и всевозможные акции.
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В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

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Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
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В деле Абызова появилась новая фигурантка

Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

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Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

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В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
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Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

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Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
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Андрей Губин возвращается на сцену

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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Космос

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
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Вышел первый трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове

Компания Central Partnership выпустила первый трейлер фильма о нападающем «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.
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Большинство россиян хотели бы поменять новогодний корпоратив на премию

По данным Superjob, за шесть лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%.
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Авто

Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип

Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Тарантас Ньюс вчера в 08:47
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Врио губернатора Иркутской области прибыл в регион

В четверг президент России Владимир Путин принял отставку с поста губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
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Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»

Владикавказская «Алания» выступила с официальным заявлением относительно ситуации с должностью президента.
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"Динамо Киев" свело вничью встречу с "Лугано" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.
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Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
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Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

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