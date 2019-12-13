Политика

Москва 24Москва 24Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника

Игорю Кобзеву, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, присвоено звание генерал-полковника внутренней службы. Об этом информирует РИА Новости. Специальное звание было присвоено Кобзеву президентом России Владимиром Путиным.
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Нового главу Иркутской области сделали генерал-полковником

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