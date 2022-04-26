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Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.
RT на русском
21 апреля глава Чечни выложил видео из Мариуполя, на котором Адам Делимханов в окружении военных на фоне горящего здания заявил, что «спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя, можно сказать, завершена».
Коммерсантъ
В том же интервью Делимханов пообещал, что Ямадаевым "недолго осталось марать доброе имя чеченского народа" 16.
Кавказский узел
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Адам Делимханов был в числе добровольцев, отправленных из Чечни для участия в российской военной операции на Украине.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Путин присвоил звание Героя России Делимханову
Газета.Ru06:48
Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову
RT на русском06:14
Путин присвоил звание Героя РФ депутату Адаму Делимханову
ТАСС06:18
Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в спецоперации
РБК06:44
Путин присвоил Делимханову звание Героя России
URA.Ru06:07
Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову за участие в спецоперации
Lenta.ru06:07
Президент Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову
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