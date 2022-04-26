21 апреля глава Чечни выложил видео из Мариуполя, на котором Адам Делимханов в окружении военных на фоне горящего здания заявил, что «спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя, можно сказать, завершена».
«В ходе осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии обнаружили оружие, военную технику и тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины и членов националистических формирований», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.
В итоговом решении по первому иску суд удовлетворил требование опровергнуть восемь тезисов, среди которых — продажа долей "Роснефти" в шести проектах и покупка Пайяхского месторождения у господина Худайнатова, цена продажи активов и т.д.
Ученик колледжа в Тверской области готовился совершить теракт во время празднования Дня Победы в этом году, он был сторонником националистического сообщества «Маньяки: культ убийств» (МКУ), говорится в докладе генерального прокурора Игоря Краснова Совету Федерации, документ есть в распоряжении у ТАСС.