Политика
ФАНПутин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ
Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить внеочередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ и трем военным следователям. Соответствующий указ президента в четверг был опубликован на официальном портале правовой информации.
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Политика
Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребенка в Омске
"Прохожим удалось отбить ребенка у стаи, после чего пострадавшего на скорой помощи увезли в детскую городскую больницу, где мальчику обработали и ушили раны", - говорится в сообщении.
Происшествия
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный»
Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.
Армия и оружие
Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины
Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Общество
Больше четверти россиян заявили об угрозе увольнения
В свою очередь 33% опрошенных считают, что увольнять их не будут. 30% россиян считают, что этого скорее не произойдет.
Политика
Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
Политика
Евросоюз договорился по климату. Но без Польши
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Хоккей
2 очка Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Бостоном»
Здоровье
Учёные открыли новое аутовоспалительное заболевание
Генетический анализ показал, что все они имеют ранее неизвестное аутовоспалительное заболевание.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Общество
Названа опасность переутомления на работе
Основной причиной своей утомляемости участники исследования назвали напряженность работы.
Гаджеты
Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone
Старые iPhone (выпуск 2013 года) еще могут дать жару. Компания Apple неожиданно выпустила для них важное обновление iOS.
Экономика
Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд
Армия и оружие
США: МиГ-31 заменит только один самолет
МиГ-31, который является быстрейшим самолетом после снятия с вооружения SR-71, до сих пор представляет реальную угрозу для США, хотя его планер создавался в 70-х.
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Спорт
Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
Армия и оружие
После Донбасса война придет в Крым — экс-министр обороны ДНР
В Донбассе развернётся полномасштабная война, после которой Украина попытается «вернуть» Крым.