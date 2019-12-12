Политика

ФАНФАНПутин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ

Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить внеочередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ и трем военным следователям. Соответствующий указ президента в четверг был опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин повысил в звании руководителя Следкома Приамурья

REGNUMвчера в 23:12

Следователи по делам «Седьмой студии» и Тесака стали генералами

РБКвчера в 10:27

Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

Взгляд.рувчера в 08:13

Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

RT на русскомвчера в 09:01

Путин дал следователю по делу Серебренникова звание генерала

Московский Комсомолецвчера в 08:43

Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

ТАССвчера в 09:35

Следователь по делу Серебренникова стал генералом

РИА Новостивчера в 08:12
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Политика

Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
РИА Новости вчера в 15:11
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru вчера в 10:59
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребенка в Омске

"Прохожим удалось отбить ребенка у стаи, после чего пострадавшего на скорой помощи увезли в детскую городскую больницу, где мальчику обработали и ушили раны", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 08:35
Происшествия

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный»

Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Общество

Больше четверти россиян заявили об угрозе увольнения

В свою очередь 33% опрошенных считают, что увольнять их не будут. 30% россиян считают, что этого скорее не произойдет.
URA.Ru 11 декабря в 21:05
Политика

Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
RT на русском вчера в 23:10
Политика

Евросоюз договорился по климату. Но без Польши

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.
REGNUM вчера в 20:02
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Хоккей

2 очка Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Бостоном»

Чемпионат вчера в 21:54
Здоровье

Учёные открыли новое аутовоспалительное заболевание

Генетический анализ показал, что все они имеют ранее неизвестное аутовоспалительное заболевание.
Вести.Наука вчера в 08:48
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 11 декабря в 04:28
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о пожаре на «Адмирале Кузнецове» из-за кучи мусора

РБК вчера в 15:57
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru вчера в 17:55
Хоккей

Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

ТК Звезда вчера в 04:07
Общество

Названа опасность переутомления на работе

Основной причиной своей утомляемости участники исследования назвали напряженность работы.
РИА Новости вчера в 22:30
Гаджеты

Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone

Старые iPhone (выпуск 2013 года) еще могут дать жару. Компания Apple неожиданно выпустила для них важное обновление iOS.
ToDay News Ufa вчера в 15:06
Экономика

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости 11 декабря в 02:20
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11 декабря в 17:00
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости вчера в 09:58
Армия и оружие

США: МиГ-31 заменит только один самолет

МиГ-31, который является быстрейшим самолетом после снятия с вооружения SR-71, до сих пор представляет реальную угрозу для США, хотя его планер создавался в 70-х.
Утро.ru 10 декабря в 04:01
Происшествия

Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием

Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Газета.Ru вчера в 14:59
Спорт

Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.
Чемпионат 11 декабря в 06:23
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

После Донбасса война придет в Крым — экс-министр обороны ДНР

В Донбассе развернётся полномасштабная война, после которой Украина попытается «вернуть» Крым.
ForPost вчера в 10:43
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