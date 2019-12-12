Политика
ФАНПутин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ
Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить внеочередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ и трем военным следователям. Соответствующий указ президента в четверг был опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Общество
Полиция Украины назвала основную версию убийства Павла Шеремета
Следствие остановилось на одной версии убийства журналиста Павла Шеремета - убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине.
Футбол
Российские клубы провалились в еврокубках
Российские клубы крайне неудачно выступили в футбольных еврокубках.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
Политика
Зеленский дал первое интервью российскому телевидению
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Футбол
ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Эспаньолом»
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Транспорт
Движение по новому участку Южной рокады открыли в Москве
В Москве в четверг открылся новый участок Южной рокады, Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Наука
Самой древней собакой в мире признали щенка, обнаруженного в Якутии
В Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка возрастом 18 тысяч лет.
Происшествия
При пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадали три человека
Есть информация о том, что три человека пропали без вести, шестерых удалось спасти.
Здоровье
В Кирове началось производство востребованного лекарства от гипертонии
В Кирове запущено производство одного из самых востребованных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
Гаджеты
Oppo в начале 2020 года выпустит новый смартфон Find X2
Футбол
Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»
После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана на пост посла в России
Сенат США утвердил на должность нового посла в России Джона Салливана. Заседание транслировал телеканал C-Span.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»
Ригони провел за «Сампдорию» 10 матчей и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне хавбека досрочно вернула из аренды «Аталанта».
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.