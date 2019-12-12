Политика

ФАНФАНПутин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ

Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить внеочередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ и трем военным следователям. Соответствующий указ президента в четверг был опубликован на официальном портале правовой информации.
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