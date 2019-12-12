Политика

ФАНФАНПутин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ

Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить внеочередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ и трем военным следователям. Соответствующий указ президента в четверг был опубликован на официальном портале правовой информации.
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Следователи по делам «Седьмой студии» и Тесака стали генералами

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Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»

Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли на видео, которое появилось в Сети.
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Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
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Происшествия

В Башкирии школьник отравился конфетой, содержащей никотин

Прокуратура Башкирии сообщает, что в Стерлитамаке 11-летний учащийся МАОУ СОШ No2 был госпитализирован в медучреждение после того, как перед уроком попробовал никотиновую смесь.
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Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС 04:54
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Авто

Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок

На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.
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Зеленский поручил полиции найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность следствию за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу в ближайшее время назвать заказчика преступления.
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Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:22
Политика

Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России

Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
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Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
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Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, определив предпочтения пользователей из разных стран, в том числе россиян.
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Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
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Космос

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Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
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Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
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Из сообщений становится понятно, что мужчина заказал новый матрас и его должны доставить уже сегодня.
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Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

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Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
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Футбол

Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Следующим летом до истечения срока контракта останется один год, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден сбрасывать цену на футболиста.
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Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G

SM News 10 декабря в 05:25
Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
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Экономика

1xBet покупает корпорацию «Гринн»

По данным источников на рынке, входящие в 1xBet структуры приобрели 51% акций корпорации «Гринн», а затем выкупили оставшийся пакет у ее основателя Николая Грешилова, пишет « ».
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В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом

Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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