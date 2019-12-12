Политика
ФАНПутин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ
Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить внеочередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ и трем военным следователям. Соответствующий указ президента в четверг был опубликован на официальном портале правовой информации.
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Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»
Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли на видео, которое появилось в Сети.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Происшествия
В Башкирии школьник отравился конфетой, содержащей никотин
Прокуратура Башкирии сообщает, что в Стерлитамаке 11-летний учащийся МАОУ СОШ No2 был госпитализирован в медучреждение после того, как перед уроком попробовал никотиновую смесь.
Общество
Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Авто
Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок
На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.
Политика
Зеленский поручил полиции найти заказчика убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность следствию за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу в ближайшее время назвать заказчика преступления.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Общество
Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году
Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, определив предпочтения пользователей из разных стран, в том числе россиян.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Космос
Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе
Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Футбол
«Краснодар» назвал состав на матч с «Хетафе»
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Политика
«Секс на новом матрасе»: еще одну «слугу народа» поймали на интимной переписке в Раде
Из сообщений становится понятно, что мужчина заказал новый матрас и его должны доставить уже сегодня.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Футбол
Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
Следующим летом до истечения срока контракта останется один год, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден сбрасывать цену на футболиста.
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Экономика
1xBet покупает корпорацию «Гринн»
По данным источников на рынке, входящие в 1xBet структуры приобрели 51% акций корпорации «Гринн», а затем выкупили оставшийся пакет у ее основателя Николая Грешилова, пишет « ».
Политика
В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом
Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.