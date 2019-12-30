Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Путин ввел в ФССП 20 должностей

Московский Комсомолец13:30

Путин утвердил 20 генеральских должностей в штате службы судебных приставов

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Путин присвоил главе ФССП звание генерал-полковника

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Путин ввёл генеральские должности для судебных приставов

News.ru12:05

Служба в ФССП из гражданской стала государственной

РЕН ТВ07:59
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«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
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Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
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Совбез ООН соберётся по поводу ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН до конца текущей недели планирует собраться на закрытие консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
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Один из лучших хирургов-онкологов написал прощальное письмо

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Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Футбол

«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана

Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются. Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за Кайрат с 2014 года.
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Общество

Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

РИА Новости 12:32
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На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 08:23
Футбол

Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»

Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
РИА Новости 10:21
Армия и оружие

Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение в ЗВО

РИА "Новости" Около тысячи новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа в новом году.
РЕН ТВ 06:19
Кино

Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»

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Происшествия

Напавший на пост ДПС в Магасе пришел в сознание

Один из напавших на пост ДПС в Магасе пришел в сознание, следователи готовятся с ним работать.
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Происшествия

В Тверской области на базе отдыха погиб водитель снегохода

В среду, 1 января, на базе отдыха «Достоевский», что в Кимрском районе Тверской области, погиб водитель снегохода.
Московский Комсомолец 07:10
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
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Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона

Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
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Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Происшествия

Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Экономика

В России с 1 января выросли пенсии

Пенсия по старости проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров.
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Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб

Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
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Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

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Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году

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Хоккей

Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира

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Армия и оружие

Сдачу подлодки «Князь Владимир» перенесли на 2020 год

Сдачу головного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" перенесли на первую половину 2020 года.
Российская газета 03:13
Армия и оружие

РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Росбалт вчера в 14:28
Авто

BMW рассказала о новинках в 2020 году для России

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Автоновости дня вчера в 07:29
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
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