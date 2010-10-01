России пока удается действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом, чтобы это сохранить нужны объективные прогнозы, заявил президент РФ Владимир Путин 13 апреля, на совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, передает пресс-служба Кремля.

Путин признал, что Россия ведет борьбу с коронавирусом на упреждение

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