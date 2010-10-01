Политика
ИА Красная ВеснаПутин признал, что Россия ведет борьбу с коронавирусом на упреждение
России пока удается действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом, чтобы это сохранить нужны объективные прогнозы, заявил президент РФ Владимир Путин 13 апреля, на совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, передает пресс-служба Кремля.
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Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
Общество
В Италии зафиксировали рекордное снижение смертей от коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. сообщил, что за минувшие сутки зафиксировано рекордно низкое число скончавшихся от коронавируса за последние три недели - 431 человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Сравнивая ситуацию с кризисом 2008–2009 годов, Кудрин отметил, что тогда, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса.
РБК 04:50
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Авто
Опубликованы изображения нового Hyundai Tucson
Вместо вдохновения Hyundai Palisade новый Tucson представит новый язык дизайна внутри внедорожников для Hyundai.
SpeedMe 10 апреля в 16:08
Политика
От коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»
Российская газета 10:32
Происшествия
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды
Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
Футбол
Григорий Иванов: «Давайте признаем сезон во всех лигах не состоявшимся и начнем следующий чемпионат в том же составе»
Президент «Урала» Григорий Иванов в очередной раз повторил свою мысль: нынешний сезон надо завершить уже сейчас.
Спорт-Экспресс 08:31
Общество
Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус
В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными.
Известия 10:18
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Политика
Трамп назвал договорённость ОПЕК+ «отличной сделкой для всех»
Отмечено, что лидеры трёх стран поддержали достигнутая в рамках ОПЕК+ договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти «в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом».
REGNUM вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из искусственной комы
По словам Королевой, Бабкину вывели из состояния искусственной комы.
Газета.Ru 06:26
Общество
В Белгородской области умер пациент с коронавирусом
По данным на 12:00 13 апреля, в Белгородской области за последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19.
БелПресса 10:11
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
Российская газета 08:57
Кино
Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса
Радио Sputnik 07:16
Здоровье
В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусом
COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу №4 на Северной стороне.
Севастополь.ру 09:02
Здоровье
Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев
В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Политика
Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube
Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
Наука
Ученые определили новые квантовые состояния топологических материалов
Ученые Центра квантовой физики при Университете Инсбрука и Института квантовой оптики и квантовой информации Австрийской академии наук Андреас Эльбен, Джинлонг Ю, Питер Цоллера и Бенуа Вермерш теперь могут представить новый метод измерения для идентификации и характеристики так называемых топологических инвариантов на различных экспериментальных платформах.
ИА Красная Весна вчера в 03:24
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Общество
Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом
В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова
Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости 06:57