Политика
Lenta.ruПутин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража. В ходе большой пресс-конференции он подчеркнул, что теперь сторонам следует учитывать это условие. Трансляцию мероприятия провел телеканал «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить153
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Кино
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции об участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в спецоперациях.
Происшествия
В ходе стрельбы на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
При стрельбе на Большой Лубянке в центре Москвы у здания ФСБ погиб сотрудник ведомства.
Кино
Disney бьет рекорды по кассовым сборам
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Происшествия
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии
Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек.
Происшествия
Силовикам потребовалось 40 минут на убийство стрелка с Лубянки
На убийство стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, силовикам потребовалось 40 минут.
Биатлон
Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ
На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Футбол
Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020
Общество
Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным
Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Здоровье
Четыре ребенка заболели корью в Якутске
Большинство пациентов не имеют прививок против кори. Среди заболевших четыре ребенка в возрасте до 17 лет.
Политика
Опрос показал отношение американцев к возможному импичменту Трампа
Мнения жителей США о процедуре отстранения президента США Дональда Трампа разделились поровну.
Космос
Астрономы получили беспрецедентные изображения центра Млечного Пути
«Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских, сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 19 декабря, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Здоровье
Минздрав: перенесшие инфаркт и инсульт получат лекарства бесплатно
Россияне, которые перенесли острые сосудистые нарушения, например инфаркт миокарда и инсульт, смогут получить бесплатные лекарства.
Гаджеты
JBL представил беспроводные наушники с бесконечным временем работы
Наушники получили название Reflect Eternal и по заявлению разработчиков пользователю достаточно в дневное время пробыть на улице до 150 минут для того, чтобы заряда хватило на 68 часов прослушивания музыки.
Здоровье
Минздрав Забайкалья пересмотрит систему зарплат врачам и медработникам
Губернатор ответил, что минздрав края планирует пересмотреть оплату и ввести систему эффективных контрактов.
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%
В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2
Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.
Общество
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.