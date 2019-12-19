Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража. В ходе большой пресс-конференции он подчеркнул, что теперь сторонам следует учитывать это условие. Трансляцию мероприятия провел телеканал «Россия 24».
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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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