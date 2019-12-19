Политика
Lenta.ruПутин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража. В ходе большой пресс-конференции он подчеркнул, что теперь сторонам следует учитывать это условие. Трансляцию мероприятия провел телеканал «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить152
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Хоккей
Матч СКА – ЦСКА на стадионе в Петербурге собрал 61810 зрителей
Политика
Президент Хорватии выступила на фоне фото с Путиным
Армия и оружие
Истребитель F-35 научился уничтожать российские ЗРК
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II успешно отработал упражнение, которое позволяет уничтожать такие угрозы, как мобильные системы противоракетной обороны.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух человек
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Музыка
Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Футбол
Яя Туре может завершить карьеру и сосредоточиться на борьбе с расизмом
Полузащитник китайского клуба «Циндао» Яя Туре рассматривает вариант с завершением игровой карьеры и хочет заняться борьбой с расизмом.
Гаджеты
В интернете появились предполагаемые снимки Samsung Galaxy Fold 2
Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Политика
Путин высказался о новой пенсионной реформе
Путин высказался о новой пенсионной реформе Президент успокоил российских пенсионеров.
Общество
Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Шоу-бизнес
Мама Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в центре Москвы
По данным УФССП по Москве, мама Заворотнюк задолжала почти 50 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье
Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.
Происшествия
Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»
Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
Политика
МИД Чехии хочет «налить чистого вина» в отношения с Москвой
Пресс-конференция министра была созвана вечером на фоне несогласия ведущих чешских политиков с заявлением МИД России о событиях 1968 года.
Происшествия
Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских
Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП
Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.