Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража. В ходе большой пресс-конференции он подчеркнул, что теперь сторонам следует учитывать это условие. Трансляцию мероприятия провел телеканал «Россия 24».

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