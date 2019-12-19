Политика
Lenta.ruПутин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража. В ходе большой пресс-конференции он подчеркнул, что теперь сторонам следует учитывать это условие. Трансляцию мероприятия провел телеканал «Россия 24».
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Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.
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Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
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Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
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Чистое будущее: до 2024 года на экологию потратят 4 трлн рублей
В течение 2019 года российские предприниматели выделили 27 млрд рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а всего на реализацию национального проекта «Экология» собрали полтриллиона частных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».
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Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
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Новый Mercedes-Maybach S-класса показал выдвижные ручки в работе
В обновленном Mercedes-Maybach S-класса будут два варианта дверных ручек, традиционные и выдвижные.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Политика
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
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В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
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Экс-глава столицы Камчатки Виталий Иваненко отправлен под арест
В Петропавловске-Камчатском городской суд по ходатайству следствия отправил на один месяц под домашний арест бывшего главу города Виталия Иваненко, который ранее признался в получении почти 1 млн рублей взятки.
Общество
Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток
Отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не планируется, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Политика
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
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Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину
Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
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У человека нашли связанные с уровнем дохода генетические локусы
Ученые из Великобритании и Швеции нашли 149 локусов в генетической последовательности, которые связаны с уровнем дохода.
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты
Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты после переговров договорились меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
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Шведский центробанк пошел против всего мира
Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку
Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.