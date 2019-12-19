Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража. В ходе большой пресс-конференции он подчеркнул, что теперь сторонам следует учитывать это условие. Трансляцию мероприятия провел телеканал «Россия 24».

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.

Экономика Чистое будущее: до 2024 года на экологию потратят 4 трлн рублей В течение 2019 года российские предприниматели выделили 27 млрд рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а всего на реализацию национального проекта «Экология» собрали полтриллиона частных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Происшествия Экс-глава столицы Камчатки Виталий Иваненко отправлен под арест В Петропавловске-Камчатском городской суд по ходатайству следствия отправил на один месяц под домашний арест бывшего главу города Виталия Иваненко, который ранее признался в получении почти 1 млн рублей взятки.

Общество Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток Отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не планируется, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

Политика Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.

Общество В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.

Экономика В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года «Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.

Политика Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах Израильские и российские дипломаты после переговров договорились меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.