Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Россия исходит из того, что президентские выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс04:12
Подробнее о событии
РБК

Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии

РБК05:56
Вести.Ru

Путин: исходим из того, что выборы в Белоруссии состоялись

Вести.Ru03:12
Российская газета

Путин назвал легитимными выборы в Беларуси

Российская газета04:54
Lenta.ru

Путин посчитал заготовленной позицию ОБСЕ по выборам в Белоруссии

Lenta.ru04:43
РИА Новости

Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

РИА Новости04:32
Интерфакс

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Интерфакс04:12
RT на русском

Путин заявил о признании президентских выборов в Белоруссии

RT на русском05:54
КП - Беларусь

Путин: Выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, Россия признает легитимными

КП - Беларусь06:24

Михалок выдвинул в президенты Белоруссии Светлану Алексиевич

Заслуженный артист Украины Сергей Михалок — бывший солист «Ляписа Трубецкого», выдвинул в президенты Белоруссии 72-летнюю писательницу Светлану Алексиевич, националистку-русофобку, члена «Координационного совета белорусской оппозиции».
Евразия Daily10:54
54

Тихановская раскрыла дальнейшие планы оппозиции

Ранее Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция берет на себя ответственность за установление диалога с правительством, но при этом не исключила международного посредничества, в том числе участия России в урегулировании кризиса.
Российский Диалог10:53
242

Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
36