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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин заявил, что Россия признает легитимность президентских выборов в Белоруссии

Россия признает прошедшие в Белоруссии президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко - их победителем. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, транслировавшемся в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
ТАСС04:31
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РБК

Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии

РБК05:56
RT на русском

Путин заявил о признании президентских выборов в Белоруссии

RT на русском05:54
Интерфакс

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Интерфакс04:12
Lenta.ru

Путин посчитал заготовленной позицию ОБСЕ по выборам в Белоруссии

Lenta.ru04:43
РИА Новости

Путин признал выборы в Белоруссии легитимными

РИА Новости04:32
Комсомольская правда

Путин: Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии

Комсомольская правда04:45
Говорит Москва

Владимир Путин признал состоявшимися выборы президента в Белоруссии

Говорит Москва01:52
КП - Беларусь

Путин: Выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, Россия признает легитимными

КП - Беларусь06:24

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости04:11
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.
Наша версия03:37
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37