Путин признал легитимность выборов в Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
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Путин заявил, что Россия признает легитимность президентских выборов в Белоруссии
Россия признает прошедшие в Белоруссии президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко - их победителем. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, транслировавшемся в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
ТАСС04:31
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