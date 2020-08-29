Создатель Nexta раскрыл источники дохода своего канала

По мнению Путило, редакция канала получает достаточно информации из Белоруссии, чтобы быть полностью в курсе происходящего, несмотря на то что сам создатель Nexta последний раз был в республике в 2018 году и сейчас находится в Польше.