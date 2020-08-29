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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Путин – о ситуации в Белоруссии: России небезразлично, но она сдерживается

К числу политических факторов относится, безусловно, Белоруссия.
Вести.Ru04:24
Подробнее о событии
РБК

Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии

РБК05:56
RT на русском

Путин заявил о признании президентских выборов в Белоруссии

RT на русском05:54
Вести.Ru

Путин: исходим из того, что выборы в Белоруссии состоялись

Вести.Ru03:12
Lenta.ru

Путин посчитал заготовленной позицию ОБСЕ по выборам в Белоруссии

Lenta.ru04:43
РИА Новости

Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

РИА Новости04:32
Интерфакс

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Интерфакс04:12
Российская газета

Путин назвал легитимными выборы в Беларуси

Российская газета04:54
КП - Беларусь

Путин: Выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, Россия признает легитимными

КП - Беларусь06:24

СК возбудил дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестного исчезновения двух членов экипажа, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.
0:17
RT на русскомвчера в 11:57
8

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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В Венгрии не исключают возможную отмену матча с Россией в Лиге наций

В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что проведение матча 2-го тура группового этапа Лиги наций с Россией (6 сентября) запланировано согласно расписанию, однако не исключено, что возможен и другой вариант развития событий.
Soccer.ru07:14

Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
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Создатель Nexta раскрыл источники дохода своего канала

По мнению Путило, редакция канала получает достаточно информации из Белоруссии, чтобы быть полностью в курсе происходящего, несмотря на то что сам создатель Nexta последний раз был в республике в 2018 году и сейчас находится в Польше.
РБК06:40
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Жена Тарасенко опровергла информацию о завершении карьеры хоккеиста

Яна Тарасенко, жена нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, назвали лживыми и непорядочными тех журналистов, которые начали писать, что хоккеист в ближайшее время завершит карьеру.
ProstoProSport07:25