Политика
Газета.RuПутин признал легитимность выборов в Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".
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с чего всё началось
К числу политических факторов относится, безусловно, Белоруссия.Вести.Ru04:24
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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Здоровье
Шесть человек умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
На 29 августа в Ростовской области у 16 665 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 04:17
Кино
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
Сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году.
Газета.Ru 02:53
Здоровье
В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
Нью-Йорк, США, 29 августа 2020, 05:07 — REGNUM Американские врачи подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом у пациента в штате Невада, пишет 28 августа газета The New York Times.
REGNUM вчера в 22:07
Происшествия
Число жертв обрушения двухэтажного здания на севере Китая достигло 17
По меньшей мере 17 человек погибли, 28 получили травмы в результате обрушения двухэтажного ресторана в провинции Шаньси на севере КНР.
ТАСС 09:11
Политика
США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии
Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском 07:06
Хоккей
«Авангард» победил СКА и выиграл турнир Пучкова
Metaratings вчера в 15:22
Футбол
«Лидс» приобрел Родриго за рекордную для клуба сумму
«Лидс» объявил о покупке у «Валенсии» нападающего Родриго. Этот трансфер стал рекордным в истории клуба, сообщает сайт команды.
Спорт-Экспресс 04:10
Шоу-бизнес
Главная сваха страны Роза Сябитова попала в больницу
Известная телеведущая Роза Сябитова находится в медицинском учреждении с 28 августа.
NewInform 09:34
Технологии
Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из App Store
Корпорация Apple удалила учетную запись разработчика игр Epic Games из магазина приложений App Store.
РБК 00:36
Политика
ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным
«Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он.
RT на русском вчера в 12:23
Политика
ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отменили экономический бойкот против Израиля, действовавший с 1972 года.
РБК 07:01
Шоу-бизнес
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor вчера в 12:51
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке
Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК 07:59
Экономика
Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей
RT на русском 09:51
Кино
Актеры из фильма «Шугалей-2» представят киноленту в Сыктывкаре
Актеры и режиссеры "Шугалей-2" приехали в Сыктывкар для закрытого показа второй части фильма о реальных событиях, произошедших с двумя россиянами — Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном.
ПолитРоссия 00:32
Происшествия
Мать избила четырехлетнего сына из-за спрятанного планшета
Конфликт возник из-за того, что мать запрещала мальчику долго играть в планшет, и ребенок спрятал гаджет в соседнем подъезде жилого дома.
Вести.Ru 08:57
Политика
Ряд журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации МИД Белоруссии
Ряд журналистов иностранных средств массовой информации лишены аккредитации МИД Белоруссии на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере.
ТАСС 05:33
Шоу-бизнес
Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»
Сергей Соседов, радиоведущий и критик, считает, что гость, который оскорбил Бориса Корчевникова, ведущего передачи «Судьба человека», является «инвалидом на голову».
Discover24 03:15
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака»
Один из комьюнити-менеджеров GSC Game World с никнеймом Rock_4 в Discord-сообществе игры заявил, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака», а потому не намерены торопиться.
Чемпионат 26 августа в 17:58
Общество
В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек
Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине в субботу против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.
Интерфакс 07:05
Культура
Геннадий Орлов назвал бездарной игру актеров в сериале про Стрельцова
iReactor вчера в 11:24
Армия и оружие
В России завершены испытания фотонного радара для поиска стелс-целей
В России завершены испытания прототипа активной фазированной антенной решетки на основе радиофотоники - РОФАР.
Российская газета 03:21
Политика
Лукашенко поручил переориентировать все потоки товаров с портов Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех белорусских торговых потоков с портов Литвы на другие.
Sputnik Литва вчера в 06:30
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
Во время полёта в дальней морской зоне истребители НАТО сопроводили российские самолёты. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.
RT на русском 09:37
Общество
В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Жена Тарасова Костенко отсудила у него алименты на двух дочерей
Модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко недавно подала в суд на установление алиментов на двух дочерей, рожденных в первом браке спортсмена.
NewInform 04:36