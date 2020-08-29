с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".

Здоровье В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом Нью-Йорк, США, 29 августа 2020, 05:07 — REGNUM Американские врачи подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом у пациента в штате Невада, пишет 28 августа газета The New York Times. 6

Политика США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа». 1,1K

Футбол «Лидс» приобрел Родриго за рекордную для клуба сумму «Лидс» объявил о покупке у «Валенсии» нападающего Родриго. Этот трансфер стал рекордным в истории клуба, сообщает сайт команды.

Политика ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным «Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он. 329

Политика ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отменили экономический бойкот против Израиля, действовавший с 1972 года. 25

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере. 193

Кино Актеры из фильма «Шугалей-2» представят киноленту в Сыктывкаре Актеры и режиссеры "Шугалей-2" приехали в Сыктывкар для закрытого показа второй части фильма о реальных событиях, произошедших с двумя россиянами — Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном.

Происшествия Мать избила четырехлетнего сына из-за спрятанного планшета Конфликт возник из-за того, что мать запрещала мальчику долго играть в планшет, и ребенок спрятал гаджет в соседнем подъезде жилого дома. 21

Политика Ряд журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации МИД Белоруссии Ряд журналистов иностранных средств массовой информации лишены аккредитации МИД Белоруссии на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. 26

Игры Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака» Один из комьюнити-менеджеров GSC Game World с никнеймом Rock_4 в Discord-сообществе игры заявил, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака», а потому не намерены торопиться. 36

Политика Лукашенко поручил переориентировать все потоки товаров с портов Литвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех белорусских торговых потоков с портов Литвы на другие. 1,9K