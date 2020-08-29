Политика

Газета.RuГазета.RuПутин признал легитимность выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".
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с чего всё началось

Путин – о ситуации в Белоруссии: России небезразлично, но она сдерживается

К числу политических факторов относится, безусловно, Белоруссия.
Вести.Ru04:24

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Путин посчитал заготовленной позицию ОБСЕ по выборам в Белоруссии

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Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

РИА Новости04:32

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Интерфакс04:12

Владимир Путин признал состоявшимися выборы президента в Белоруссии

Говорит Москва01:52
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Путин: Выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, Россия признает легитимными

КП - Беларусь06:24
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Здоровье

Шесть человек умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

На 29 августа в Ростовской области у 16 665 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 04:17
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Кино

Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака

Сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году.
Газета.Ru 02:53
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Здоровье

В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

Нью-Йорк, США, 29 августа 2020, 05:07 — REGNUM Американские врачи подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом у пациента в штате Невада, пишет 28 августа газета The New York Times.
REGNUM вчера в 22:07
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Происшествия

Число жертв обрушения двухэтажного здания на севере Китая достигло 17

По меньшей мере 17 человек погибли, 28 получили травмы в результате обрушения двухэтажного ресторана в провинции Шаньси на севере КНР.
ТАСС 09:11
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Происшествия

Джигурда заявил о «доказательствах» монтажа видео аварии с Ефремовым

Газета.Ru 07:31
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Политика

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском 07:06
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«Авангард» победил СКА и выиграл турнир Пучкова

Metaratings вчера в 15:22
Футбол

«Лидс» приобрел Родриго за рекордную для клуба сумму

«Лидс» объявил о покупке у «Валенсии» нападающего Родриго. Этот трансфер стал рекордным в истории клуба, сообщает сайт команды.
Спорт-Экспресс 04:10
Шоу-бизнес

Актер Юрий Беляев живет на одну пенсию из-за отсутствия новых ролей

iReactor 04:25
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Происшествия

На белорусском заводе после приезда Лукашенко произошел пожар

РБК 09:26
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Шоу-бизнес

Главная сваха страны Роза Сябитова попала в больницу

Известная телеведущая Роза Сябитова находится в медицинском учреждении с 28 августа.
NewInform 09:34
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Технологии

Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из App Store

Корпорация Apple удалила учетную запись разработчика игр Epic Games из магазина приложений App Store.
РБК 00:36
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Политика

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

«Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он.
RT на русском вчера в 12:23
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Политика

ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отменили экономический бойкот против Израиля, действовавший с 1972 года.
РБК 07:01
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Шоу-бизнес

Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына

Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor вчера в 12:51
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Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК 07:59
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Экономика

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русском 09:51
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Кино

Актеры из фильма «Шугалей-2» представят киноленту в Сыктывкаре

Актеры и режиссеры "Шугалей-2" приехали в Сыктывкар для закрытого показа второй части фильма о реальных событиях, произошедших с двумя россиянами — Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном.
ПолитРоссия 00:32
Общество

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

РБК 09:20
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Происшествия

Мать избила четырехлетнего сына из-за спрятанного планшета

Конфликт возник из-за того, что мать запрещала мальчику долго играть в планшет, и ребенок спрятал гаджет в соседнем подъезде жилого дома.
Вести.Ru 08:57
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Политика

Ряд журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации МИД Белоруссии

Ряд журналистов иностранных средств массовой информации лишены аккредитации МИД Белоруссии на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере.
ТАСС 05:33
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Шоу-бизнес

Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»

Сергей Соседов, радиоведущий и критик, считает, что гость, который оскорбил Бориса Корчевникова, ведущего передачи «Судьба человека», является «инвалидом на голову».
Discover24 03:15
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Игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака»

Один из комьюнити-менеджеров GSC Game World с никнеймом Rock_4 в Discord-сообществе игры заявил, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака», а потому не намерены торопиться.
Чемпионат 26 августа в 17:58
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Общество

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине в субботу против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.
Интерфакс 07:05
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Культура

Геннадий Орлов назвал бездарной игру актеров в сериале про Стрельцова

iReactor вчера в 11:24
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Армия и оружие

В России завершены испытания фотонного радара для поиска стелс-целей

В России завершены испытания прототипа активной фазированной антенной решетки на основе радиофотоники - РОФАР.
Российская газета 03:21
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Политика

Лукашенко поручил переориентировать все потоки товаров с портов Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех белорусских торговых потоков с портов Литвы на другие.
Sputnik Литва вчера в 06:30
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Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

Во время полёта в дальней морской зоне истребители НАТО сопроводили российские самолёты. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.
RT на русском 09:37
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Общество

В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке.
РИА Новости 03:37
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Шоу-бизнес

Жена Тарасова Костенко отсудила у него алименты на двух дочерей

Модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко недавно подала в суд на установление алиментов на двух дочерей, рожденных в первом браке спортсмена.
NewInform 04:36
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