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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
Владимир Путин
Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов.
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Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии

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Lenta.ru

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Lenta.ru04:43
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RT на русском04:49
РИА Новости

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