Путин признал легитимность выборов в Белоруссии
Смотрите также
У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией
Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Сябитова госпитализирована из-за коронавируса
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала
Путин сообщил о создании для помощи Белоруссии резерва из силовиков
Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа
Путин подтвердил готовность Лукашенко провести реформу конституции
Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России
У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией
В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом
Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку
У нескольких журналистов-россиян отозвали лицензию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
С чего всё началось
Путин – о ситуации в Белоруссии: России небезразлично, но она сдерживается
К числу политических факторов относится, безусловно, Белоруссия.
Вести.Ru04:24
Подробнее о событии