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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Путин – о ситуации в Белоруссии: России небезразлично, но она сдерживается

К числу политических факторов относится, безусловно, Белоруссия.
Вести.Ru04:24
Подробнее о событии
URA.Ru

Что происходит в Беларуси. Женщины маршируют против Лукашенко, Путин выступил в его поддержку

URA.Ru12:00
РБК

Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии

РБК05:56
Lenta.ru

Путин посчитал заготовленной позицию ОБСЕ по выборам в Белоруссии

Lenta.ru04:43
РИА Новости

Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии

РИА Новости04:32
Интерфакс

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Интерфакс04:12
RT на русском

Путин: Россия признала легитимность белорусских выборов

RT на русском04:49
Вести.Ru

Путин: исходим из того, что выборы в Белоруссии состоялись

Вести.Ru03:12
КП - Беларусь

Путин: Выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, Россия признает легитимными

КП - Беларусь06:24

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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Шеф Пентагона: США ответят на рост ядерного потенциала Китая

Министр обороны США в ходе встречи подтвердил, что американо-японское соглашение распространяется и на острова Сенкаку в Южно-Китайском море, территориальная принадлежность которых оспаривается Китаем.
ИА Красная Весна11:46
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