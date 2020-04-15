Коронавирус

SM NewsSM NewsПутин признал неэффективность программы кредитов на зарплату

Титов заявил о массовом отказе банков выдавать кредит на зарплату По словам главы государства, правительство предложило программу беспроцентных кредитов на зарплату, но эта мера работает неэффективно.
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Владимир Путин
Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.
— Владимир ПутинБанки.ру 10:01

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