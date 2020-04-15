Коронавирус
SM NewsПутин признал неэффективность программы кредитов на зарплату
Титов заявил о массовом отказе банков выдавать кредит на зарплату По словам главы государства, правительство предложило программу беспроцентных кредитов на зарплату, но эта мера работает неэффективно.
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Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Экономика
Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 10:02
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн.
RT на русском 13 апреля в 19:56
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Общество
В МВД опровергли рост преступности в связи с коронавирусом
Криминогенная обстановка в стране в условиях распространения коронавируса остается стабильной и контролируемой.
Вечерняя Москва 08:11
Общество
В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей
Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Волжский.ру вчера в 01:09
Футбол
Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016
Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
ProstoProSport 09:45
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Напомним, ранее в интервью телеканалу РБК Кудрин рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц в российских банках.
REGNUM 08:44
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году
В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки — даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Ведомости 10:25
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Энергетика
Saudi Aramco предложила НПЗ в Европе и Азии отсрочку по оплате
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Азии и Европе получили от корпорации Saudi Aramco возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней.
News.ru 08:01
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Общество
В России остался только один регион без коронавируса
Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru 04:01
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 5,5% — до 29,94 доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.
ФАН вчера в 12:50
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Здоровье
Врач назвал причины для второй волны коронавируса в России
Ранее инфекционист назвала главные причины роста заболеваемости коронавирусом в России.
Life.ru 00:47
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня
Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 06:19
Транспорт
Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру
Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российская газета 09:25
Здоровье
Малышева объяснила большее количество заражений COVID-19 в Нью-Йорке
Врач и телеведущая Елена Малышева в Instagram объяснила высокий процент заражений коронавирусом в Нью-Йорке.
Газета.Ru 10:18
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Общество
Рок-легенды обвинили мясоедов в пандемии коронавируса
Гитарист группы Queen Брайан Мэй и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни обвинили мясоедов в пандемии коронавируса.
Взгляд.ру 07:07