Коронавирус
ИзвестияПутин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат
Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам оказались неэффективными. Об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин.
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Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержка рынка труда работает неэффективно.
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Кредиты компаниям на зарплаты будут давать под гарантии Внешэкономбанка
Национальная служба новостей09:19
Владимир Путин: 75% зарплатных кредитов будет обеспечено гарантиями Внешэкономбанком
Агентство Москва09:25
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Экономика
Путин предложил новый кредитный продукт для предпринимателей
Новый кредитный продукт для бизнесменов появится на фоне коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
Вечерняя Москва 09:23
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В России создали карту бизнеса, терпящего бедствие
Любой предприниматель может самостоятельно внести данные на карту: адрес, описание проблемы, количество рабочих мест, находящихся под угрозой сокращения, а также меры, которые помогут спасти бизнес.
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Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
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RT на русском 07:19
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
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Коммерсантъ вчера в 15:43
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Газета.Ru 08:17
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Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российский шоумен Сергей Шнуров уточнил ранее прозвучавшую информацию о том, что музыкант "болен коронавирусом".
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«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
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Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
РБК 09:00
Происшествия
Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома
Эгала задержали по подозрению в убийстве. В суде он рассказал, что жена попросила его покинуть дом из-за того, что он болен COVID-19.
РИА Новости 08:47
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
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REGNUM 05:33
Политика
В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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РИА Новости вчера в 07:54
Общество
ВОЗ предупредила о росте числа зараженных коронавирусом в России
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев продолжится.
ФАН 09:07
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Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
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Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
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Политика
В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.
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Происшествия
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В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Общество
С 15 апреля нижнекамцы смогут получать маткапитал без заявления
С 15 апреля в Татарстане и по всей России начинается оформление сертификатов на материнский капитал без заявлений.
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Общество
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Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Футбол
Андрей Канчельскис признан лучшим российским легионером в истории АПЛ
Сотрудники телеканала beIN Sports представили пятерку лучших российских футболистов, выступавших в чемпионате Англии.
NewInform 08:58
Общество
Число безработных в России с начала года выросло на 44 тысячи человек
Число безработных в РФ с начала года выросло на 44 тысячи человек, до 735 тысяч, годом ранее на учете в центре занятости стояли 813 тысяч безработных, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Происшествия
В СК Башкирии рассказали о проверке в РКБ имени Куватова
По сообщению пресс-службы ведомства, врачи через СМИ обратились в правоохранительные органы республики, сообщив о том, что руководство данного медучреждения не принимает своевременных мер по предупреждению распространения коронавируса среди сотрудников больницы.
REGNUM 05:19