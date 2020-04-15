Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержка рынка труда работает неэффективно.

Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам оказались неэффективными. Об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин.

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