Политика
РБКПутин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским лидером Александром Вучичем, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.ТАСС09:41
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