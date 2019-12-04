Политика

РБКРБКПутин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским лидером Александром Вучичем, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.
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