Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин рассказал о существенном сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок российский лидер Владимир Путин отметил сокращение доходов бюджета на фоне падения цен на нефть и другие энергоносители.
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Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
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РЕН ТВвчера в 07:26

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

РИА Новостивчера в 07:22
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В российских школах отменят общие перемены

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Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
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Общество

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Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

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Общество

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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

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Общество

Названы последствия отказа Швеции от карантина

Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

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Общество

СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

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Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
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Космос

Астрофизики связали нейтрино со вспышками квазаров

Команда российских астрофизиков сообщила, что в ходе недавно проведенной работы им удалось найти доказательства связи нейтрино сверхвысоких энергий со вспышками квазаров.
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Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
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Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
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Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Экономика

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

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В России за сутки подтверждено 9974 случая COVID-19

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