На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.

с чего всё началось

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок российский лидер Владимир Путин отметил сокращение доходов бюджета на фоне падения цен на нефть и другие энергоносители.

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