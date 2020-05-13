Экономика
Журналистская правдаПутин рассказал о существенном сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок российский лидер Владимир Путин отметил сокращение доходов бюджета на фоне падения цен на нефть и другие энергоносители.
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На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.РИА Новостивчера в 07:22
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