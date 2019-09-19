Политика
ИзвестияПутин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК
Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). По его словам, они привели к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
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Президент РФ Владимир Путин нашел ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС11:36
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Москва 24 вчера в 20:23
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Результаты показали, что мыши, которым пересадили кал участников из первой группы, хватались на 6,4 процента сильнее, чем те, которым провели трансплантацию от пожилых людей из второй группы.
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В конце 2021 года в Мурманской области появится ветроэлектростанция мощностью 201 МВт.
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Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
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Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
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Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском 13:31
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Футбол
ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч Лиги Европы
Разградский "Лудогорец" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:01
Политика
Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
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Уникальную операцию женщине с эпилепсией провели в Волгограде
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ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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