Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
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Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что президентские выборы, которые проходили в Белоруссии в начале августа, можно считать состоявшимися.В источнике
Мы исходим из того, что выборы состоялись.
С чего всё началось
Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости19:27
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Путин высказался о позиции Кремля по отношению к протестам в Белоруссии
Пятый канал27 августа в 07:17