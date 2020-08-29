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РБК
РБК

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что президентские выборы, которые проходили в Белоруссии в начале августа, можно считать состоявшимися.В источнике
Владимир Путин
Мы исходим из того, что выборы состоялись.
С чего всё началось
РИА Новости

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости19:27
Подробнее о событии
РБК

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

РБК20:30
Пятый канал

Путин высказался о позиции Кремля по отношению к протестам в Белоруссии

Пятый канал27 августа в 07:17
Газета.Ru

Путин: Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися

Газета.Ru19:49
Lenta.ru

Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися

Lenta.ru19:37
РЕН ТВ

Путин о ситуации в Белоруссии: Исходим из того, что выборы состоялись

РЕН ТВ19:35
РИА Новости

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

РИА Новости19:27
Известия

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Известия19:57

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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Тихановская допустила посредничество России в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что Россия может стать посредником, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи.
Lenta.ru18:49
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Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»

Возмутительный случай произошел за кулисами телешоу "Судьба человека", ведущим которого является Борис Корчевников: один из звездных гостей на просьбу быть снисходительным к плохому слуху ведущего возмутился, назвав того "глухим инвалидом".
Народные новостивчера в 12:49
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