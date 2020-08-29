Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что президентские выборы, которые проходили в Белоруссии в начале августа, можно считать состоявшимися.

Владимир Путин Мы исходим из того, что выборы состоялись.