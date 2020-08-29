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Известия

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Москва считает, что выборы президента Белоруссии состоялись. Такое мнение в интервью на телеканале «Россия 1», анонс которого показали в ночь на субботу, 29 августа, выразил президент России Владимир Путин. «Мы исходим из того, что выборы состоялись», — заявил российский лидер.В источнике
Владимир Путин
Мы исходим из того, что выборы состоялись.
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РЕН ТВ

Россия считает выборы президента Белоруссии состоявшимися

РЕН ТВ23:00
Новостной фронт

Александр Гапоненко: «Коричневая» угроза Белоруссии и инструменты ее предупреждения

Новостной фронт26 августа в 05:39
Газета.Ru

Путин: Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися

Газета.Ru19:49
RT на русском

Путин назвал белорусские выборы состоявшимися

RT на русском19:45
Lenta.ru

Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися

Lenta.ru19:37
РИА Новости

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

РИА Новости19:27
Пятый канал

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Пятый канал22:02

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ruвчера в 13:17

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ruвчера в 10:25
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Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»

По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегоднявчера в 08:41
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.
Машины и Механизмывчера в 02:48