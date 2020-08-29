Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Москва считает, что выборы президента Белоруссии состоялись. Такое мнение в интервью на телеканале «Россия 1», анонс которого показали в ночь на субботу, 29 августа, выразил президент России Владимир Путин. «Мы исходим из того, что выборы состоялись», — заявил российский лидер.