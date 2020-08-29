Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
Смотрите также
Volkswagen представил дизайн электрического кроссовера ID.4
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»
Число жертв урагана «Лаура» в США увеличилось до 14 человек
Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России
Врачи Навального в Германии попросили помощи у военных токсикологов
ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске
В российских школах отменят единый звонок в школах
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
В Ярославской области нашли тело члена экипажа перевернувшейся баржи
Путин сообщил о создании для помощи Белоруссии резерва из силовиков
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
Путин назвал условие ввода российских силовиков в Белоруссию
Владимир Путин надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии
Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в «Черной пантере»
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Москва считает, что выборы президента Белоруссии состоялись. Такое мнение в интервью на телеканале «Россия 1», анонс которого показали в ночь на субботу, 29 августа, выразил президент России Владимир Путин. «Мы исходим из того, что выборы состоялись», — заявил российский лидер.В источнике
Мы исходим из того, что выборы состоялись.
Подробнее о событии
Александр Гапоненко: «Коричневая» угроза Белоруссии и инструменты ее предупреждения
Новостной фронт26 августа в 05:39