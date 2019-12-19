Экономика

МР7.руМР7.руПутин признал снижение реальных доходов россиян

Глава государства Владимир Путин выразил уверенность, что нужно решать вопрос через рост ВВП и производительность труда. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции признал, что в последние годы наблюдается снижение реальных располагаемых доходов жителей страны.
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Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

РИА Новости19 декабря в 07:39

Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

ТАСС19 декабря в 08:05

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБК19 декабря в 07:56

Путин: для увеличения реальных доходов необходим рост производительности труда и ВВП

Коммерсантъ19 декабря в 07:53

Социально-экономический «прорыв» по-российски

Аргументы неделивчера в 05:44

Путин объявил о росте зарплат россиян

Lenta.ru19 декабря в 07:33

Путин ответил на вопрос РЕН ТВ о росте благосостояния россиян

РЕН ТВ19 декабря в 07:20
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В Москве было совершено нападение на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшего советника юстиции Алексея Зарецкого.
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Посол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.
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«Протон-М» с метеоспутником доставили на стартовый комплекс Байконура

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Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
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