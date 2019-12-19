Экономика
МР7.руПутин признал снижение реальных доходов россиян
Глава государства Владимир Путин выразил уверенность, что нужно решать вопрос через рост ВВП и производительность труда. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции признал, что в последние годы наблюдается снижение реальных располагаемых доходов жителей страны.
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда
ТАСС19 декабря в 08:05
Путин: для увеличения реальных доходов необходим рост производительности труда и ВВП
Коммерсантъ19 декабря в 07:53
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