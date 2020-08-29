Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.В источнике
Владимир Путин
Мы исходим из того, что выборы состоялись.
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Россия считает выборы президента Белоруссии состоявшимися

РЕН ТВ23:00
RT на русском

Путин назвал белорусские выборы состоявшимися

RT на русском19:45
РИА Новости

Путин назвал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

РИА Новости20:54
Газета.Ru

Путин: Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися

Газета.Ru19:49
Пятый канал

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Пятый канал22:02
Lenta.ru

Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися

Lenta.ru19:37
Новостной фронт

Александр Гапоненко: «Коричневая» угроза Белоруссии и инструменты ее предупреждения

Новостной фронт26 августа в 05:39

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
125

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
25

Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.
Взгляд.ру21:06

Гражданин КНР был задержан в США

«Гражданин Китая Хайчжоу Ху, проводивший исследования в Университете Виргинии, был сегодня арестован и обвинен в двух федеральных преступлениях», — цитирует РИА Новости пресс-релиз министерства юстиции США.
RT на русском20:18
1

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.
Известиявчера в 11:55
7

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
211

Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро и удивила фанатов

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро предстала перед подписчиками в образе американской актрисы Мэрилин Монро и удивила своих фанатов своим перевоплощением.
Lenta.ruвчера в 19:14
1