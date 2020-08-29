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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.В источнике
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Mockva.ru

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Mockva.ru00:40
Комсомольская правда

Последние новости на утро 29 августа 2020: Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися

Комсомольская правда00:03
Газета.Ru

Путин: Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися

Газета.Ru19:49
RT на русском

Путин назвал белорусские выборы состоявшимися

RT на русском19:45
Lenta.ru

Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися

Lenta.ru19:37
РИА Новости

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

РИА Новости19:27
Пятый канал

Путин высказался о позиции Кремля по отношению к протестам в Белоруссии

Пятый канал27 августа в 07:17

Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам

Кабинет министров одобрил направление дополнительных средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска.
Российская газета04:44
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru03:45
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобиливчера в 12:53
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