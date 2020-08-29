Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.В источнике
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Последние новости на утро 29 августа 2020: Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
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Пятый канал27 августа в 07:17