Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.В источнике
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