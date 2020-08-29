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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Mockva.ru

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Mockva.ru00:40
Известия

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Известия23:58
Lenta.ru

Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися

Lenta.ru19:37
Газета.Ru

Путин: Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися

Газета.Ru19:49
RT на русском

Путин назвал белорусские выборы состоявшимися

RT на русском19:45
Пятый канал

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Пятый канал22:02
РИА Новости

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

РИА Новости19:27

Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новостивчера в 05:59
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости04:11
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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Выражение «четвертая власть», которым еще в XIX веке стали называть СМИ, недооценивает роль и влияние современных информационных каналов, уверен создатель стремительно набравшего популярность Telegram-канала Nexta Live Степан Путило.
РБК04:21

Сергей Безруков стал самым богатым среди глав госучреждений культуры

Художественный руководитель Московского губернского театра и член высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Безруков стал самым богатым среди глав госучреждений культуры, сообщает «Аргументы недели».
Культуромания05:14
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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