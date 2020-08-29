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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.В источнике
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Известия

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Известия23:58
Lenta.ru

Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися

Lenta.ru19:37
РБК

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

РБК20:30
Газета.Ru

Путин: Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися

Газета.Ru19:49
RT на русском

Путин назвал белорусские выборы состоявшимися

RT на русском19:45
РЕН ТВ

Россия считает выборы президента Белоруссии состоявшимися

РЕН ТВ23:00
РИА Новости

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

РИА Новости19:27

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".
Российская газета07:35
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