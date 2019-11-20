Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин признал тревогу из-за санкций США

Рассуждая о перспективах отмены американских санкций Путин заявил, что этот вопрос нужно задать американскому Конгрессу. В то же время российский президент отметил, что у России и США есть много общих интересов и Москва намерена сотрудничать.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Путин признался в тревоге после первых антироссийских санкций

РБК06:53

Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя «определенная тревога была»

ТАСС06:48

Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России

РИА Новости06:59

Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России

RT на русском06:44

Путин признал тревогу из-за санкций США

Lenta.ru06:42

Путин признался, что был встревожен первыми санкциями США

Интерфакс06:41

Путин: Россия укрепила свой экономический суверенитет благодаря санкциям

Ведомости06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Футбол

Ионов и Зайнутдинов забили в матчах за сборные

Один из голов красивым ударом издали забил игрок «Ростова» Алексей Ионов.
ФК Ростов вчера в 16:58
Политика

Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу

Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
REGNUM 09:21
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

РБК 08:19
Политика

Путин назвал причину распада СССР

Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
Sputnik Таджикистан 06:52
Игры

Авторы Tales from the Void работают над ролевой стратегией Broken Lines

Студия PortaPlay, выпустившая сюжетную стратегию Tales from the Void, работает над новым проектом.
Игромания.ру вчера в 13:54
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Чемпионат вчера в 19:58
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 07:21
Общество

Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Вести.Ru 09:15
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru 18 ноября в 19:28
Хоккей

Сборные России и Финляндии по хоккею сыграют на футбольном стадионе

Игра с участием сборных России и Финляндии по хоккею в рамках Кубка Первого канала состоится на стадионе «Газпром арена» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Аргументы и Факты 06:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Агузарова вышла в свет после долгого перерыва и удивила фанатов

Накануне певица появилась на публике после длительного перерыва.
RuNews24.ru 09:04
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
BFM.ru 07:11
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today 18 ноября в 09:38
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Lenta.ru 08:32
Армия и оружие

В Ростовской области задержали военного по подозрению в госизмене

В Ростовской области по подозрению в госизмене задержали военного, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
Медиазона 09:27
Армия и оружие

В ДНР заявили об артиллерийском ударе ВСУ по окраине Донецка

Украинские военнослужащие нанесли массированный артиллерийский удар по окраине Донецка. Обстрелу подвергся поселок Спартак.
ТК Звезда 09:04
Общество

Под Якутском появится мост через Лену

Глава государства Владимир Путин одобрил проект строительства моста через Лену неподалеку от Якутска.
Век 18 ноября в 07:52
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM вчера в 04:42
Общество

Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
Происшествия

Украинского депутата нашли мертвым в своем автомобиле

В салоне автомобиля найдено тело депутата горсовета Кременчуга Полтавской области Украины.
Утро.ru 09:02
Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках встречи лидеров «нормандской четверки» необходимо прояснить конкретные сроки возвращения всех украинских пленных.
Украина.ру 09:27
Политика

В СНБО Украины заявили о необходимости просить прощения у Донбасса

РБК 06:58
Политика

Путин пообещал, что власти не будут разбрасываться деньгами ФНБ

Российские власти не будут разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!».
ФАН 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное