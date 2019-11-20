Политика
Lenta.ruПутин признал тревогу из-за санкций США
Рассуждая о перспективах отмены американских санкций Путин заявил, что этот вопрос нужно задать американскому Конгрессу. В то же время российский президент отметил, что у России и США есть много общих интересов и Москва намерена сотрудничать.
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Футбол
Ионов и Зайнутдинов забили в матчах за сборные
Один из голов красивым ударом издали забил игрок «Ростова» Алексей Ионов.
Политика
Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу
Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
Политика
Путин назвал причину распада СССР
Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
Игры
Авторы Tales from the Void работают над ролевой стратегией Broken Lines
Студия PortaPlay, выпустившая сюжетную стратегию Tales from the Void, работает над новым проектом.
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
Общество
В России согласована схема продажи красивых госномеров
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Хоккей
Сборные России и Финляндии по хоккею сыграют на футбольном стадионе
Игра с участием сборных России и Финляндии по хоккею в рамках Кубка Первого канала состоится на стадионе «Газпром арена» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Шоу-бизнес
Агузарова вышла в свет после долгого перерыва и удивила фанатов
Накануне певица появилась на публике после длительного перерыва.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Армия и оружие
В Ростовской области задержали военного по подозрению в госизмене
В Ростовской области по подозрению в госизмене задержали военного, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
Армия и оружие
В ДНР заявили об артиллерийском ударе ВСУ по окраине Донецка
Украинские военнослужащие нанесли массированный артиллерийский удар по окраине Донецка. Обстрелу подвергся поселок Спартак.
Общество
Под Якутском появится мост через Лену
Глава государства Владимир Путин одобрил проект строительства моста через Лену неподалеку от Якутска.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Происшествия
Украинского депутата нашли мертвым в своем автомобиле
В салоне автомобиля найдено тело депутата горсовета Кременчуга Полтавской области Украины.
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках встречи лидеров «нормандской четверки» необходимо прояснить конкретные сроки возвращения всех украинских пленных.
Политика
Путин пообещал, что власти не будут разбрасываться деньгами ФНБ
Российские власти не будут разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!».