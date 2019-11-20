Рассуждая о перспективах отмены американских санкций Путин заявил, что этот вопрос нужно задать американскому Конгрессу. В то же время российский президент отметил, что у России и США есть много общих интересов и Москва намерена сотрудничать.

Политика Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.

Политика Путин назвал причину распада СССР Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.

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Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

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Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.

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