Политика
Газета.RuПутин признал условия Украины по транзиту газа «неприемлемыми»
В России считают "экономически неприемлемыми" условия, которые выставляет Украина для продолжения транзита газа в 2020 году. Однако переговоры все равно ведутся. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита в Сочи.
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с чего всё началось
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.ТАСС09:41
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